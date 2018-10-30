Столтенберг рассказал о реакции на действия России в Арктике

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. НАТО реагирует на усиление военного присутствия РФ в Арктике, но не собирается отвечать зеркально, "подводной лодкой на подводную лодку", заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели рост военного присутствия РФ в Арктике. Но НАТО не планирует в точности, корабль за кораблем, самолет за самолетом, субмарина за субмариной, повторять то, что делает РФ. Но, конечно, одна из причин, по которой мы усиливаем нашу коллективную оборону и наше присутствие на Севере, это то, что мы видели со стороны РФ", — сказал он на пресс-конференции журналистам в Норвегии.

"Особенно речь идет о защите подводных коммуникаций в Северной Атлантике, связывающих Европу и Америку. Мы также проводим противолодочные учения, некоторые союзники инвестируют в противолодочную авиацию", — сообщил он.

"То есть мы отвечаем, но не повторяя в точности то, что делает РФ, и мы все еще работаем над тем, чтобы снижать напряженность в этом регионе", — заявил Столтенберг.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.