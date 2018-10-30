В ДНР заявили, что выборы в республике соответствуют международным нормам

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики соответствуют международному законодательству, сообщила во вторник РИА Новости заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

Ранее источник в дипломатических кругах ООН сообщил РИА Новости, что Совет безопасности организации объединенных наций проведёт в 22.00 мск во вторник встречу, на которой обсудит назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"С большой долей вероятности все, кто причастен к государственному перевороту на Украине, на сегодняшнем заседании в Совбезе ООН осудят проведение выборов в Донбассе. Им необходимо создавать на международных площадках видимость поддержки киевского режима, который они же и привели к власти", — считает Макеева.

По ее словам, в этом "у каждого из представителей Запада есть своя выгода".

"МВФ получает неплохие дивиденды, Европа – украинский лес, иностранные компании – земли за бесценок, при этом, украинское правительство абсолютно подконтрольно европейским и американским "партнёрам". За всё время никто из представителей Запада не сделал ничего, чтобы помочь урегулировать конфликт и установить мир в Донбассе", — отметила Макеева.

Она добавила, что выборы главы и парламента ДНР "в полной мере соответствует международному законодательству и законодательству ДНР".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.