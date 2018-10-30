В Грузии депутат прокомментировал вероятность возвращения Саакашвили

ТБИЛИСИ, 30 окт – РИА Новости. Депутат из парламентского большинства Гедеван Попхадзе считает, что, если по итогам второго тура выборов президента Грузии победит оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, в страну вернется экс-президент Михаил Саакашвили.

Ранее Вашадзе — кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", в которую входит партия экс-президента Саакашвили "Единое национальное движение" ("ЕНД") — заявлял, что если станет президентом, то помилует Саакашвили и других бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в Грузии по разным уголовным делам.

"Если Григол Вашадзе станет президентом, начнется гражданская война… в случае победы "Нацдвижения" в страну вернется Михаил Саакашвили, из тюрьмы выйдут Вано Мерабишвили (экс-премьер Грузии — ред.) и Бачо Ахалая (экс-министр обороны Грузии — ред.)", — приводит слова депутата сайт телекомпании "Рустави 2".

Саакашвили предъявлены обвинения на родине по ряду уголовных дел, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды, однако он сумел уехать из страны сразу после инаугурации нового президента в 2013 году. Позднее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск. МВД Грузии заявляло, что Саакашвили будет арестован сразу же после пересечения им границы страны.

За должность президента Грузии в воскресенье боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, независимый кандидат, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.