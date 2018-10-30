В НАТО заявили, что не хотят новой гонки вооружений

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил напрямую на вопрос, будет ли тематика ДРСМД в повестке заседания Совета РФ-НАТО в среду, повторив ранее заявленную позицию, что альянс ждет от РФ ответов и не хочет новой гонки вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены более соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва, по мнению американской стороны, его "нарушает", и выйдут из него. Возможность развития событий по такому сценарию вызвала обеспокоенность в Европе.

"Мы созываем СРН в среду, я приветствую это, потому что важно, что РФ и НАТО встречаются. Диалог особенно важен, когда отношения между сторонами сложные. Нет никакого противоречия, чтобы вести диалог и оставаться сильными. Мы не хотим новой холодной войны, гонки вооружений", — сказал он во вторник на пресс-конференции журналистам в Норвегии.

Он также отметил важность диалога для предотвращения инцидентов и повышения предсказуемости.

"Я не буду вдаваться в детали повестки встречи СРН, мы проинформируем после ее проведения. Но, если говорить о договоре РСМД, то проблема заключается в новой российской ракете. В Европе нет новых американских ракет", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться этот вопрос и есть ли шанс по итогам СРН "спасти" договор РСМД.

"Все союзники ранее уже выразили обеспокоенность. Договор может быть эффективным, если соблюдается всеми сторонами. Мы призываем РФ подтвердить, что они в полной и прозрачной манере соблюдают договор РСМД, потому что мы не хотим новой гонки вооружений", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.