МВД Грузии предложило наказывать "обкуренных" водителей

ТБИЛИСИ, 30 окт — РИА Новости. МВД Грузии во вторник предложило наказывать водителей, управляющих автомобилем в состоянии наркотического опьянения после потребления марихуаны.

В конце июля конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, признав это "правом на свободное развитие личности". Вопрос принятия ограничительных поправок к принятому ранее закону о легализации употребления марихуаны в стране вновь рассматривается в парламенте, на данный момент в юридическом комитете законодательного органа.

"Все сравнительно: вчера курение марихуаны наказывалось уголовно, а сегодня вы (обращается к оппозиционным депутатам – ред.) не хотите, чтобы мы наказывали лиц, которые управляют транспортом в нетрезвом состоянии?", — заявила замглавы МВД Натия Мезвришвили на встрече с депутатами в парламенте страны.

По ее словам, несмотря на то, что соответствующей статистики не существует, факт заключается в том, что "обкуренный" водитель – нетрезвый водитель, "который опасен на дороге".

Мезвришвили добавила, что, безусловно, наказывать не будут тех водителей, которые употребляли марихуану за день или два до вождения. Для этого, по ее словам, будут созданы специальные детекторы и полиция с их помощью будет проверять, когда водитель употребил коноплю.