В Китае заявили о желании развивать гуманитарное сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 30 окт — РИА Новости. Китай и Россия подписали девять различных документов по развитию гуманитарного сотрудничества, китайская сторона готова и в дальнейшем укреплять связи с РФ в этой сфере, заявила во вторник вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.

"Сегодня в нашем присутствии были подписаны девять документов по сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности, по молодежным обменам, развитию бизнес-инкубаторов", — сообщила Сунь Чуньлань по итогам 19-го заседания российско-китайской межправкомиссии по гуманитарному сотрудничеству.

По ее словам, заседание комиссии прошло успешно и эффективно, были достигнуты намеченные цели. "В следующем году пройдет юбилейное 20-е заседание нашей комиссии, и на новом этапе мы готовы вместе с российскими коллегами и далее активно продвигать практическое и качественное развитие гуманитарных обменов между нашими странами", — сказала Сунь Чуньлань.

Она предложила совместно планировать новые мероприятия в гуманитарной сфере, в особенности, учитывая предстоящую 70-ю годовщину установления дипотношений Китая и России в 2019 году.

Сунь Чуньлань, помимо прочего, заявила о необходимости укрепления гуманитарного обмена между регионами, организации большего числа совместных проектов именно с региональной спецификой.

"Необходимо повысить эффективность гуманитарных обменов, совершенствовать механизмы наших контактов и путем обмена студентами, совместной подготовки специалистов, исследовательской, культурной и туристической деятельности стремиться к достижению больших практических достижений", — подчеркнула она.