МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшей медбрат Нильс Хёгель сознался в суде в убийстве 100 пациентов, сообщают немецкие СМИ.

В январе прокуратура немецкого Ольденбурга предъявила Хёгелю обвинения в убийстве 97 пациентов. Осенью 2017 года сообщалось, что правоохранители в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония на основании результатов токсикологической экспертизы подозревают, что Хёгель отравил 106 пациентов.

Как сообщает в Twitter агентство DPA, медбрат признался в убийстве пациентов.

В свою очередь газета Berliner Zeitung сообщает, что на вопрос суда о том, соответствуют ли действительности выдвинутые против него обвинения, Хёгель ответил утвердительно.

Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.

Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.