МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшей медбрат Нильс Хёгель сознался в суде в убийстве 100 пациентов, сообщают немецкие СМИ.
Как сообщает в Twitter агентство DPA, медбрат признался в убийстве пациентов.
В свою очередь газета Berliner Zeitung сообщает, что на вопрос суда о том, соответствуют ли действительности выдвинутые против него обвинения, Хёгель ответил утвердительно.
Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 года за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.
Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.