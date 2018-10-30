Климкин призвал украинцев сдать российские паспорта

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников сдать российские паспорта. Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая во Львове, глава МИД заявил, что необходимо начать общественную дискуссию о возможности иметь несколько гражданств. При этом если речь идет о российском паспорте, то говорить не о чем, отметил Климкин.

"Те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают, все остальные — давайте разговаривать", — добавил министр.

Он напомнил, что наличие паспортов разных стран накладывает определенные ограничения. Например, с двойным гражданством нельзя будет занимать определенные должности, его не смогут получить военные командиры.

Сейчас на Украине запрещено иметь двойное гражданство, однако какие санкции предусмотрены за подобное нарушение, в законе не указано.

Осенью в стране произошел скандал из-за того, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдало украинским гражданам венгерские паспорта, попросив их не распространяться о новых документах. Дипломатический скандал завершился взаимной высылкой консулов.

Позже Климкин отметил необходимость принять новый закон, который позволил бы регулировать получение гражданами паспортов других государств. Глава украинского МИД не исключил введения уголовного наказания за подобное правонарушение.