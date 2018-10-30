"Северный поток — 2" мешает антироссийским санкциям, заявила Тимошенко

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что курс на усиление санкций в отношении РФ не может совмещаться со строительством газопровода "Северный поток —2" и другими подобными проектами.
"Санкции, которые действуют в отношении российских предприятий, а также российской верхушки, безусловно являются необходимыми и они действуют. Но их в том аспекте и контексте недостаточно", — сказала Тимошенко во вторник во время презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона.
При этом она подчеркнула, что курс на усиление санкций в отношении РФ не может совмещаться со строительством газопровода "Северный поток —2" и другими подобными проектами.
Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.