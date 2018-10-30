В НАТО выступили за сотрудничество с Россией по Арктике

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. НАТО выступает за снижения напряженности в Арктическом регионе, за диалог с РФ, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нужно продолжать работать над снижением напряженности в Арктике. Это сфера, где мы тоже должны работать вместе с РФ, например, у союзников есть сотрудничество в рамках Арктического совета, Совета Баренцева региона", — сказал Столтенберг журналистам в Норвегии.

"Это показывает, что союзникам удается сочетать силу, предсказуемость и практическое сотрудничество с РФ", — добавил он.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и голландских военных на учениях в Арктике. По его словам, российских кораблей стало гораздо больше, чем в прошлые десятилетия, а самолеты пролетают очень близко. Поэтому генерал считает, что такие действия можно называть "провокацией".

Минобороны России ранее неоднократно заявляло, что выполняло и выполняет все походы кораблей и полеты авиации в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. Россия также заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.