Президент палаты экономики ЕС выступил за свободную торговлю с Россией

ВЕНА, 30 окт – РИА Новости. Президент Европейской экономической палаты Кристоф Ляйтль заявил РИА Новости, что выступает за создание зоны свободной торговли между Россией и Европой.

"Это была бы идеальная возможность. Уже есть общая рабочая группа ЕАЭС и ЕС, но она не заседает. Необходимо, чтобы она начала собираться, чтобы мы могли продвинуть эти вещи максимально быстро", — сказал Ляйтль, отвечая на вопрос о возможности создания зоны свободной торговли между Европой и Россией.

Он отметил, что Европейская экономическая палата в принципе выступает за свободную торговлю со всеми частями света, "и там, где есть политические разногласия, на наш взгляд, они должны постепенно снижаться".

"Мы реалисты, мы знаем, что это не произойдет за одну ночь, но если шаг за шагом деэскалировать обе стороны, в долгосрочной перспективе это положительно скажется на экономике и свободной торговле и стабилизирует весь регион", — добавил собеседник агентства.