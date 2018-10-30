СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Отказ Украины от разрыва договора по Азовскому морю — это трезвая оценка своего слабого военного потенциала в регионе и осознание тупиковой антироссийской позиции официального Киева, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее депутат украинского парламента от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник призвал отменить соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Позже замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев разрывать соглашение не будет. Она добавила, что Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, а его разрыв грозит лишь возникновением нового территориального спора.

Белик отметил, что попытки Украины напугать РФ милитаризацией Азовского моря потерпели провал. "Угрозы официального Киева рухнули в пропасть, а на деле оказалось, что ни политически, ни военным потенциалом сдвинуть Россию со своей позиции по Азовскому морю не получится. Все эти "великие походы" старого буксира и плавмастерской из Одессы в Бердянск — это лишь демонстрация своего ничтожного военно-морского потенциала. А поле осталось за нами: Азовскому морю быть — украино-российским", — сказал парламентарий.

Белик заявил, что никакие третьи силы в Азовское море для поддержки Украины не зайдут. "Это наше внутреннее море, и на военно-морскую помощь НАТО в этом регионе пусть даже не рассчитывают", — подчеркнул депутат.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.