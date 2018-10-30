В НАТО заявили, что стрельбы России в Норвежском море не помешают учениям

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. НАТО не ожидает, что планируемые российские ракетные стрельбы в Норвежском море скажутся на учениях Trident Juncture в регионе, рассчитывает на профессиональное поведение российских военных, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы транспарентны в своих действиях, мы проинформировали РФ о своих учениях и пригласили их наблюдателей. Мы делаем все, что можем, чтобы избежать любой опасной ситуации", — заявил Столтенберг, выступая перед журналистами в Норвегии.
Генсек НАТО отметил, что альянсу "нужно принять к сведению российское уведомление". "Нас проинформировали на прошлой неделе. Мы продолжим наши учения, как и планировали. Не ожидаем, что это создаст какие-либо серьезные проблемы", — сказал Столтенберг, отметив, что альянс будет "внимательно следить за тем, что делает РФ", но российская сторона действует в международных водах.