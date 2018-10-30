Пассажир разбившегося Boeing 737 отправил жене селфи незадолго до гибели

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года

Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 Max отправил жене селфи за несколько минут до смерти, сообщил News.com.au.

Дерил Фида Фебрианто в ожидании рейса переписывался с супругой и уже перед самым взлетом отправил ей свою фотографию в кресле самолета. Это было его последнее сообщение. Через 13 минут лайнер пропал с радаров.

"Когда я увидела новости, я сравнила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дерил, и заплакала", — рассказала журналистам Лутфиани Эка Путри.

© Фото : Deryl Fida Febrianto Сэлфи, сделанное Deryl Fida Febrianto перед взлетом рейса JT-610 © Фото : Deryl Fida Febrianto Сэлфи, сделанное Deryl Fida Febrianto перед взлетом рейса JT-610

Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.

На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX — самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Бортом управляли опытные пилоты.