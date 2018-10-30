Приходько присоединится к команде Тимошенко

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что будет заниматься политикой и решила присоединиться к команде лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

"Несколько недель назад я сказала, что покидаю большую сцену. Это было обдуманное решение, которое далось мне нелегко… Обдумывая свое будущее, я пришла к выводу, что, как у политика, у меня будет больше возможностей помогать нашим бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся. И свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины", — написала Приходько на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что достаточно много политиков и лидеров различных партий встречались с ней и предлагали сотрудничество.

"Но я сделала свой осознанный выбор и иду в команду Юлии Владимировны Тимошенко. Почему именно Тимошенко и партия "Батькивщина"? Потому, что я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик, она очень импонирует мне своими человеческими качествами… И, самое главное, я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика", — добавила Приходько.

Ранее украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и певица Анастасия Приходько заявили, что их обманом сняли в предвыборном ролике президента Украины Петра Порошенко. Адвокат певицы заявил, что она требует от команды Порошенко компенсацию в размере более 500 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов).

На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, которые состоятся весной и осенью 2019 года соответственно, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая обещает вскоре представить "новый курс" для страны. При этом многие политики от партии "Блок Петра Порошенко" называют Тимошенко пророссийским кандидатом и прямо обвиняют ее в желании возобновить сотрудничество с РФ.