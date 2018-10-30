Эксперт рассказал о возможных сроках забастовки шахтеров на Украине

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бастующие на Украине шахтеры могут пробыть под землей около месяца, если они заранее подготовились к своей акции и взяли с собой достаточно припасов, но даже в этом случае прогнозировать их состояние довольно трудно, считает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Почти две недели 14 горняков шахты имени Капустина предприятия "Лисичанскуголь" в Луганской области Украины продолжают забастовку под землей, требуя выплаты долгов по зарплате.

"Если они находятся на глубине 600 метров, то там, по крайне мере, не холодно. Другой вопрос, сколько у них воды и еды. Если они пошли в шахту со стандартным пайком, то 11 дней — это уже критичный срок для шахтеров. Если это была запланированная акция, то шахтеры могли взять с собой больше запасов, тогда, теоретически, там можно пробыть около месяца, но в шахтах полная антисанитария, и это будет иметь последствия для здоровья", — сказал РИА Новости Гофштейн.

По его словам, по состоянию горняков трудно давать прогнозы, на это влияет множество факторов: среди них — глубина шахты, характеристики галереи.

"Еще важный момент — есть ли у них электричество и освещение в шахте. Если там неосвещенная выработка, то нужно использовать шахтерскую лампу. Она рассчитана на 8 часов горения на полной мощности, если используется щелочной аккумулятор. На продвинутых шахтах используются светодиодные лампы, которые работаю по 160 часов, но это экзотика", — сказал Гофштейн.