Россияне не пострадали в результате теракта в Тунисе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские граждане в результате террористического акта в столице Туниса не пострадали, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва смертницы в Тунисе пострадали 20 человек, среди них 15 полицейских и двое детей.

"Российских граждан среди пострадавших нет", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Ответственность за эту преступную акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация", — добавляется в документе департамента информации и печати МИД России.

В российском министерстве решительно осудили "эту вылазку экстремистов в дружественном Тунисе, которая лишний раз подтверждает необходимость консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом в любых его проявлениях".

"Одновременно обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма, в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране", — заключается в документе.

В понедельник на центральной улице Туниса — авеню Хабиба Бургибы — смертница подорвала себя у поста полиции. Полиция Туниса установила личность террористки-смертницы. По данным радиостанции Shems Fm, речь идет о 30-летней гражданке Туниса, жительнице района Зерда провинции Эль-Мехдия по имени Мона. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Данный теракт стал первой атакой за последние три года в тунисской столице. После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в том числе, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.