Тимошенко заявила о начале формирования военного кабинета на Украине

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале формирования военного кабинета, его состав будет обнародован перед президентскими выборами.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. На Украине многие политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики.

"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов", — заявила Тимошенко на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.

По ее словам, координировать этот процесс будет бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.