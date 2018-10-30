Тимошенко заявила о начале формирования военного кабинета на Украине

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Лидер украинский партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во вторник заявила о начале формирования военного кабинета, его состав будет обнародован перед президентскими выборами.
"Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов", — заявила Тимошенко на презентации стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции этого региона в состав Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.