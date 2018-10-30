В Приднестровье советские паспорта признали действительными

ТИРАСПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в четверг подписал указ в внесении изменений в закон о паспорте гражданина ПМР, согласно которому документ советского образца признан действительным в Приднестровье.

"Паспорт гражданина СССР, содержащий указание на принадлежность к гражданству Приднестровской Молдавской Республики (наличие отметки, вкладыша о гражданстве Приднестровской Молдавской Республики и так далее), признается действительным и бессрочным для внутреннего пользования; изъятию, повреждению или уничтожению не подлежит", — говорится в тексте законопроекта, размещенного на сайте главы ПМР.

В законопроекте отмечается, что не должно быть отказа гражданину, изъявившему желание оставить у себя советский документ при получении паспорта ПМР. В этом случае действие паспорта гражданина СССР аннулируется путем проставления оттиска штампа "аннулировано" на первой странице документа.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.