Украина в Азовском море понимает только язык силы, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил действия Украины в Азовском море с пиратской тактикой международного гопника, понимающего только язык силы.

"Конечно, мы против эскалации в регионе. Поэтому Россия, применяя ответные меры, действует в рамках международного права. Но киевский режим ведёт себя как международный гопник. А гопник понимает только язык силы. Наша страна будет жёстко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в этом ни у кого не должно быть сомнений", — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

По его словам, в Брюсселе, Страсбурге и в Киеве не вспоминают, что обострение ситуации в Азовском море началось с пиратских действий Украины, которая этим лишь наносит урон своей экономике.

"Никаких кораблей НАТО в Азовском море не будет. Об этом ясно сказал министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров. Добавить здесь нечего", — добавил Аксенов.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ РФ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.