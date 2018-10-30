Французские СМИ обсуждают внезапный отпуск Макрона

ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перенес заседание совета министров со среду на вторник, чтобы взять несколько дней перед насыщенной мероприятиями следующей неделей, сообщают французские СМИ.

"В его расписании (президента) ничего не значится. После обеда во вторник с депутатами региона О-де-Франс (рабочая) неделя Эммануэля Макрона заканчивается. Нет встреч, запланированных мероприятий, выступлений в течение четырех дней. Такого не было никогда с момента его избрания в 2017 году. В этом исключительном случае президент республики даже перенес заседание совета министров на вторник", — пишет газета Figaro.

Традиционно заседание совета министров проводится по средам.

Ряд СМИ обращают внимание на усталость французского президента. По информации французских изданий, Макрон хочет отдохнуть перед тем, как отправиться в длительный визит на север Франции – с 4 по 9 ноября, в ходе которого он посетит два региона, 11 департаментов и 17 городов. Затем глава французской республики вернется в Париж, где 11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны, в которых примут участие большое число руководителей иностранных государств.

Как отмечает французская пресса, Макрон проведет несколько дней отпуска с семей, однако Елисейский дворец держит в секрете место отдыха президента Франции.