Мужчина на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

Мужчина на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

РИМ, 30 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Специалисты Центра по мониторингу приливов муниципалитета Венеции установили во вторник "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды", в результате которого исторический центр города в понедельник оказался затоплен почти на 75%.

© REUTERS Люди на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года © REUTERS Люди на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

Как сообщили во вторник РИА Новости в мониторинговом центре, после вчерашнего наводнения уровень угрозы был понижен с "красного" (высшего) до "оранжевого", который сохранится в течение двух ближайших суток. Согласно прогнозу, уровень воды в центре Венеции достигнет максимума в 110 сантиметров над уровнем моря около 15.30 (17.30 мск), тогда как в среду этот же уровень воды ожидается примерно в 17.00 (19.00 мск). После этого, по мнению экспертов, вода должна пойти на спад.

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В понедельник около 15.00 (17.00 мск) уровень воды в центре Венеции достиг 156 сантиметров. В связи с этим мэр Луиджи Бруньяро распорядился эвакуировать всемирно известную площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города. Доступ туда был полностью запрещен во избежание несчастных случаев. Хозяева расположенных на площади магазинов спешно закрыли свои заведения, а многочисленным туристам, которые с видимым удовольствием бродили в высоких резиновых сапогах по "высокой воде", пришлось переместиться в другие районы.

Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 сантиметра) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 сантиметров, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 сантиметров.

© REUTERS / Manuel Silvestri Туристы на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года © REUTERS / Manuel Silvestri Туристы на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года

Венецианцы давно привыкли к сезонному подъему воды в Венецианской лагуне, который вызывает затопление значительной части "Жемчужины Средиземноморья". Причиной этого погодного явления, которое обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января, является ветровой нагон воды. Ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям старинного города.

Однако в этот раз феномен "высокой воды" наблюдается на фоне непогоды, которая обрушилась в эти дни на Италию и привела к кризисной ситуации в области Венето, административном центром которого является Венеция. В понедельник вечером во время сильной грозы в этом регионе был зафиксирован ветер скоростью до 130 километров в час. Были вырваны с корнем многие высокие деревья, одно из которых убило жителя города Фелтре. Другие упавшие деревья повредили линии электропередачи, из-за чего без электричества остались около 160 тысяч человек.

© AFP 2018 / Miguel Medina Туристы на затопленной набережной Рива дельи Скьявони в Венеции. 29 октября 2918 года © AFP 2018 / Miguel Medina Туристы на затопленной набережной Рива дельи Скьявони в Венеции. 29 октября 2918 года

В понедельник вечером президент области Лука Дзайа объявил в регионе кризисное положение. По его просьбе премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы Гражданской обороны в связи с непогодой. Всего в настоящее время жертвами непогоды в Италии стали девять человек.