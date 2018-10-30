Россиян предупредили о тайфуне "Юту" на Филиппинах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупреждает россиян о тайфуне "Юту" на Филиппинах.

"Филиппины – тайфун "Юту" – с 30 октября по 2 ноября прогнозируются дожди и сильный ветер на севере острова Лусон, а также в столичном и центральном регионах", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Ранее CNN Philippines сообщил об эвакуации более десяти тысяч человек на Филиппинах в качестве меры предосторожности из-за приближения тайфуна "Розита" ("Юту"). Согласно сайтам, отслеживающим перемещение ураганов, "Юту" уже достиг северной части Филиппин.