У Кремля нет позиции по заключению нового договора по Азовскому морю

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва ориентируется на действующий договор с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, никакой позиции по заключению нового соглашения с учетом присоединения Крыма у России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет никакой позиции. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует, и на это следует ориентироваться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, следует ли РФ перезаключать договор с Украиной по Азовскому морю по новым условиям с учетом возвращения Крыма и открытия Крымского моста.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Ранее депутат украинского парламента от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник призвал отменить соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Позже замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев разрывать соглашение не будет. Она добавила, что Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, а его разрыв грозит лишь возникновением нового территориального спора.