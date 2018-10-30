Патрушев выразил соболезнования в связи с крушением лайнера в Индонезии

Спасатели на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. 29 октября 2018

Спасатели на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Lion Air у западного побережья острова Ява. 29 октября 2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением лайнера близ Джакарты министру-координатору по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.

"Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации выразил соболезнования министру-координатору по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия", — говорится в сообщении.

В телеграмме Патрушев передал слова сочувствия родным и близким погибших в результате катастрофы пассажирского самолета, добавляется в сообщении.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.