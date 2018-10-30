Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (242)

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины во вторник утром обстреляли окраины Донецка, жертв среди мирного населения нет, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня утром Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка (окраина Донецка — ред.). В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов… По предварительным данным, жертв среди мирных граждан не зафиксировано", — заявил представитель ведомства.