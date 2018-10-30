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Эксперт: землетрясение передвинуло остров Закинтос на три сантиметра

(обновлено: 10:04 30.10.2018)
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фотоСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости. Греческий остров Закинтос сместился по крайней мере на три сантиметра из-за мощного землетрясения, произошедшего 26 октября, заявил руководитель исследований Института геодинамики Афинской обсерватории Афанасиос Ганас в интервью газете "Неа".

Сейсмограф. Архивное фото
© AFP 2018 / Frederick Florin
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло ночью 26 октября. После главного удара было множество афтершоков, в том числе пять магнитудой более 4. Многие жители острова провели ночь на улице.

По словам Ганаса, анализ спутниковых снимков Европейского космического агентства позволяет говорить, что остров сдвинулся по меньшей мере на три сантиметра к юго-западу.

Он добавил, что землетрясение было вызвано в западной части так называемой греческой дуги тектонического разлома. Здесь происходит движение в противоположных направлениях африканской и евразийской плит.

Председатель Организации антисейсмического планирования и защиты профессор Эфтимиос Ленкас заявил изданию, что ущерб оказался необычно небольшим для столь мощного землетрясения. По его мнению, часть сейсмической энергии, направленной на Закинтос, "перехватили" поперечные разломы, сыгравшие роль амортизатора.

Последствия землетрясения на острове Хоккайдо в Японии. 6 сентября 2018. Архивное фото
© AFP 2018 / Jiji Press
В районе японского острова Хоккайдо произошло землетрясение

Ленкас заявил, что землетрясение вызвало цунами высотой 70 сантиметров, волна дошла до Италии через 56 минут. Ранее сообщалось, что высота цунами была 20 сантиметров.

Ранее Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории сообщил, что новое землетрясение возле греческого острова Закинтос магнитудой 5,3 произошло во вторник утром. Землетрясение зафиксировано в 04.59 по местному времени (05.59 мск), очаг находился в 48 километрах юго-западнее Закинтоса и в 294 километрах западнее Афин, сообщает обсерватория. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

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