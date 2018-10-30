Украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (242)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза", — сказал представитель ведомства.

По его словам, силовики выпустили по территории ДНР три мины калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.