Число пострадавших при взрыве в Тунисе возросло до 20 человек

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва смертницы в Тунисе увеличилось до 20 человек, сообщает радиостанция Shems Fm со ссылкой на заявление министра внутренних дел Хишама аль-Фурати.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

По словам министра, 20 человек получили ранения при взрыве, среди них 15 полицейских и двое детей.

Аль-Фурати добавил, что 10 полицейских были доставлены в больницы, у троих состояние стабильное.

Ранее в понедельник на центральной улице Туниса — авеню Хабиба Бургибы — смертница подорвала себя у поста полиции. Полиция Туниса установила личность террористки-смертницы. По данным радиостанции, речь идет о 30-летней гражданке Туниса, жительнице района Зерда провинции Эль-Мехдия по имени Мона. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Данный теракт стал первой атакой за последние три года в тунисской столице. После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в том числе, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.