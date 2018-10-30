В Индонезии обнаружили десять тел пассажиров лайнера Lion Air

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили десять тел погибших при крушении в Индонезии самолета Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air, сообщает издание Straits Times со ссылкой на национальное агентство по поиску и спасению.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Ruptly Крушение Boeing 737 в Индонезии: эмоции родственников и осмотр обломков

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела шести пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии.

Как пишет издание, спасатели обнаружили тела десяти погибших. Также водолазы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были отправлены на ДНК-экспертизу.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.