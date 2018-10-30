Возле греческого острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 5,3

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло во вторник утром возле греческого острова Закинтос, сообщает Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории.

Землетрясение зафиксировано в 04.59 по местному времени (05.59 мск), очаг находился в 48 километрах юго-западнее Закинтоса и в 294 километрах западнее Афин, сообщает обсерватория.

Информации о разрушениях или пострадавших нет.

После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 26 октября, было множество афтершоков, специалисты ожидали сильного землетрясения магнитудой до 5,9.

С сегодняшним землетрясением освободилось большое количество энергии, и теперь вряд ли последует более мощное землетрясение, заявил СМИ председатель Организации по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Ленкас.

Землетрясение в пятницу повредило портовые сооружения, однако крупных разрушений нет. Никто из людей не пострадал.

Между тем, на Закинтосе во вторник остаются закрытыми школы — специалисты проверяют, не опасно ли находиться в них. До сих пор не обнаружено значительных повреждений школьных зданий, во вторник проверка должна завершиться.