МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%, сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 октября, в поддержку американского лидера выступают 40% американцев, что на четыре процентных пункта меньше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса неделю назад, 21 октября. Негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

Опрос проводился с 22 по 28 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность — около 3%.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.