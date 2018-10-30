Источник: Совбез ООН во вторник соберется для обсуждения выборов в ДНР

ООН, 30 окт — РИА Новости. Совет безопасности ООН проведёт в 22.00 мск во вторник встречу, на которой обсудит назначенные на 11 ноября выборы в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах организации.

"Совет безопасности соберётся завтра на обсуждение выборов на Донбассе", — сказал собеседник агентства.

Пресс-офис всемирной организации уточнил, что встреча пройдёт в 15.00 (22.00 мск), на повестке обсуждение писем постпредств Украины и России.

По словам источника, это заседание пройдет по запросу ряда западных стран, в том числе США, Франции и Великобритании.

Заседание будет открытым.