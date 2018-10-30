Роспотребнадзор предупредил об угрозе сибирской язвы на Украине

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию об угрозе сибирской язвы при планировании поездок на Украину, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

По данным ведомства, в конце октября стало известно о случае заражения коровы сибирской язвой в одной из деревень Саратского района Одесской области. Среди жителей заболевших нет. В конце сентября в этом же районе уже была зафиксирована вспышка сибирской язвы, где от коровы заразились пять человек. Ведомство информирует, что на данный момент связь между этими случаями не установлена.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Сибирская язва является острым инфекционным заболеванием, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Передается человеку через мясо инфицированных животных и продукты их переработки — шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.