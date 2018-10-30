В Мексике задержали идущих в США мигрантов из Гондураса

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. Два гондурасских мигранта из каравана, двигающегося в сторону границы с США, были задержаны в понедельник за вооруженное нападение на сотрудников мексиканской полиции, сообщает МВД Мексики.

По данным ведомства, эти два мигранта, в том числе один несовершеннолетний, напали на федеральных полицейских с применением огнестрельного оружия в муниципалитете Фронтера-Идальго штата Чьяпас.

"К счастью, их оружие заело, поэтому им не удалось ранить никого из сотрудников федеральной полиции", – говорится в коммюнике. Мигранты в возрасте 17 и 22 лет были задержаны, у них изъят пистолет "Глок".

По территории Мексики сейчас идет к США караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовал еще один караван мигрантов — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.