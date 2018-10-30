Япония намерена возобновить строительство военного аэродрома на Окинаве

ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Правительство Японии намерено возобновить в ближайшее время работы по строительству нового аэродрома для американских вооруженных сил на Окинаве, сообщил журналистам во вторник министр обороны Японии Такэси Ивая.

"На месте мы проводим подготовку, она зависит, в частности, от погоды, но хотим возобновить работы как можно скорее", — сказал он.

В августе местные власти Окинавы отозвали предоставление земли под строительство аэродрома в прибрежном районе Хэноко, куда планируется перенести американскую военную базу "Футэмма" из густонаселенного города Гинован.

Министр земель и транспорта Японии Кэйити Исии заявил во вторник, что отклонил это решение местных властей Окинавы по просьбе министерства обороны страны.

"По результатам анализа документов, поданных минобороны и властями префектуры Окинава, принято решение приостановить действие отвода разрешения (на строительство)", — сказал Исии журналистам.

Еще более 20 лет назад правительство Японии приняло план закрытия военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко. Местные власти выступают против этого, опираясь на общественное мнение местного населения, однако центральное правительство Японии связано обязательствами с США по обеспечению безопасности и вынуждено их выполнять.