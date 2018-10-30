МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает американского посла во Франции и Монако Джейми Маккорт в качестве кандидатуры на должность постпреда США при ООН, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

По данным телеканала, помимо Маккорт также были названы "несколько других претендентов" на должность постпреда США при ООН. Однако руководитель пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт по-прежнему остается "главным кандидатом" на эту должность.

Как сообщили источники канала, в понедельник Науэрт провела встречу с Трампом в Овальном кабинете Белого дома, однако не известно, обсуждали ли они назначение.

Ранее 17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть много кандидатов на должность постпреда США при ООН, и он может определиться с тем, кто займет этот пост, в ближайшие две недели.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом. СМИ сообщали, что американский президент рассматривал в качестве кандидатов на этот пост руководителя пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт и посла США в Канаде Келли Крафт.