Сеул ждет, что транскорейский поезд из России пустят через три-четыре года

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Южная Корея рассчитывает, что объединение железных дорог двух Корей позволит запустить первый поезд от Владивостока до Сеула через три-четыре года, сообщил вице-губернатор южнокорейской провинции Канвондо по экономике Чон Ман Хо на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке.

"Что касается совместной железной дороги, не так давно мы вместе начали строительство. Сперва железнодорожное сообщение должно пройти через зону, которая разделяет нашу страну на северную и южную часть. Но надеемся, что через три-четыре года мы завершим данный проект", — сказал чиновник журналистам.

"Надеемся, что через три-четыре года мы сможем запустить поезд из Владивостока через Сеул в Пусан (на южной оконечности Корейского полуострова)", — заявил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября-начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. С конца октября пройдут оценочные работы состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.