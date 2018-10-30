Сеул намерен возобновить работу парома Сокчо - Зарубино - Хунчунь

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Южнокорейская провинция Канвондо намерена в 2019 году восстановить прерванное паромное сообщение южнокорейский Сокчо — российский Зарубино — китайский Хунчунь, рассказал ее вице-губернатор по экономике Чон Ман Хо на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке.

"В апреле 2000 года была запущена линия Сокчо — Зарубино — Хунчунь. Из-за хронической нехватки грузовых объемов, сложностей в таможенном оформлении, нерешенности вопроса о безвизовом режиме между Россией и Китаем этот проект стал не таким успешным, как это ожидалось", — заявил чиновник.

"Необходимо решить проблему хронической нехватки грузов путем строительства крупных логистических комплексов в Зарубино и расширения сотрудничества с международными логистическими комплексами Хуньчуня. У провинции Канвондо есть план по возобновлению прекращенного сообщения путем покупки судна в этом году и возобновления работы линии в следующем", — добавил вице-губернатор южнокорейской провинции.

Он попросил российские власти для активизации работы этой транспортной линии решить вопрос с возможностью выдачи транзитных виз китайским пассажирам в день приезда в Россию.

Паромная грузопассажирская линия по маршруту Сокчо — Зарубино — Хунчунь перестала работать в 2014 году. Стороны планировали возобновить сообщение еще в 2016 году.