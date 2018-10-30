В США застретили рэпера Young Greatness

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Американский рэпер Young Greatness (настоящее имя Теодор Джонс) был застрелен в понедельник в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, сообщает местный телеканал WWL-TV.

По данным телеканала, 34-летний Теодор Джонс был обнаружен в понедельник у своего дома с пулевым ранением. Злоумышленник также угнал машину рэпера.

Полиция начала расследование инцидента. Сообщается, что в данный момент в розыске находятся двое подозреваемых.

Наибольшую популярность рэперу Young Greatness принес сингл Moolah 2015 года, занявший 85 место в главном чарте США Billboard Hot 100. Позже в 2017 году рэпер подписал контракт с известным лейблом Cash Money Records, дочерней компанией Universal Music Group.