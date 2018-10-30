Пушков назвал главную ошибку Меркель

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал причиной заката политической карьеры Ангелы Меркель решение пустить в Германию беженцев и последовавший за этим миграционный кризис.

Цена ошибки: Меркель, которую ещё пару лет назад называли безусловным лидером Евросоюза, отказалась от борьбы за место лидера ХДС. Главная причина — решение принять в ФРГ 1.1 млн беженцев. "Мы справимся", — заверяла она. Не справилась. Кризис с мигрантами стал началом ее заката. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 октября 2018 г.

​Таким образом сенатор прокомментировал решение канцлера Германии покинуть пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) и не выдвигаться на выборах в 2021 году.

Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник заявила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году.

Также она отметила, что не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.