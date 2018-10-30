МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. МИД Колумбии опроверг сообщения о том, что Богота якобы готова оказать поддержку Бразилии, если та примет решение о военном вторжении в Венесуэлу.

Ранее газета Folha de Sao Paulo опубликовала заявление некоего колумбийского источника, который утверждает, что если будущий президент Бразилии Жаир Болсонару захочет свергнуть президента Николаса Мадуро военным путем, он сможет рассчитывать на поддержку Колумбии.

"МИД от имени правительства Колумбии отвергает и опровергает опубликованные Folha de Sao Paulo несуществующие предположения о том, что правительство Колумбии предложило избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару свергнуть путем вооруженного вторжения правительство Николаса Мадуро", — говорится в обращении главы МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо.

По его словам, правительство президента Ивана Дуке придерживается в своих действиях "невоинствующей традиции". "Мы пытаемся путем политических и дипломатических, региональных и многосторонних действий способствовать созданию условий, чтобы рано или поздно братский народ Венесуэлы смог снова жить в демократии и свободе", — сказал Трухильо.