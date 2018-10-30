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Трамп поручил госдепу подготовить доклад по "нарушению" Россией ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (166)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю США во взаимодействии с министрами обороны, финансов и торговли, директором нацразведки подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для конгресса США, следует из документа, который распространил в понедельник Белый дом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом. 29 октября 2018
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Шойгу предупредил о серьезных последствиях выхода США из ДРСМД для Европы

В документе также будет идти речь о возможных ответах на якобы нарушение РФ данного договора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в то время как Москва его нарушает, и выйдут из договора. Он также считает, что в соглашение о ликвидации РСМД должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Властью, возложенной на меня в качестве гаранта конституции и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 301 главы 3 Кодекса Соединенных Штатов, я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", — говорится в поручении.

В разделе 1244 речь идёт о "комплексном ответе на нарушение РФ договора ДРСМД".

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Выход США из ДРСМД закрепит подчиненное положение Европы, считают в МИД
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе даже звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

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