Болсонару хочет добиться либерализации ношения оружия в Бразилии

МЕХИКО, 30 окт – РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару считает одним из приоритетов своего будущего правительства либерализацию ношения оружия, а также планирует внести изменения в действующий закон об оружии до конца текущего года, то есть до вступления в должность.

"Нужно отказаться от политической корректности и защищаться, огнестрельное оружие гарантирует свободу народа. Бразилия сейчас находится в состоянии войны", — заявил Болсонару в эфире канала Record, комментируя криминальную ситуацию в стране.

По его словам, возможные риски от увеличения числа вооруженных людей сопоставимы с риском, когда гражданам разрешают водить автомобиль. "Если вы так думаете, то нужно запретить вождение автомобилей в Бразилии, а если вы хотите иметь пистолет, вы должны нести за это ответственность". – отметил победитель президентских выборов.

В Бразилии в воскресенье прошел второй тур выборов президента. Кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.