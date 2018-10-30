В Киеве призвали ввести санкции против российских портов на Черном море

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести санкции в отношении российских портов на Черном море, об этом сообщает агентство "Укринформ".

"Последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии они не являются случайностью, это результат работы украинской власти, донесения правдивой информации к нашим партнерам по антироссийской коалиции. Я искренне надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов", — заявил министр.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае "эскалации" обстановки в Азовском море. Кроме того, исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста "спецпосланника по Крыму и Донбассу".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что тема Азовского моря — очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается Западом.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев.

В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.