В США обвинили в убийстве мать, из рук которой наводнение унесло ребенка

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Полиция предъявила 20-летней женщине обвинение в непредумышленном убийстве после того, как наводнение во время урагана "Флоренс" в США унесло у нее из рук ребенка, сообщил в пресс-релизе офис шерифа округа Юнион в Северной Каролине.

Дазиа Айдиа Ли обвиняется в убийстве второй степени (непредумышленном убийстве) и в езде по дороге, закрытой для движения. Правоохранители считают, что женщина сознательно вела машину по затопленной дороге, объехав установленные полицией заграждения. Оказавшись со своим годовалым сыном в окружении воды, женщина схватила ребенка на руки, но его смыло течением. Тело ребенка было впоследствии обнаружено.

"После весьма тщательного расследования, рассмотрев все факты и применив нормы закона, мы считаем, что обвинения заслужены", — заявил шериф округа Эдди Кейти, слова которого приводятся в релизе.

Первое заседание суда по данному делу назначено на 20 ноября.