МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве РФ и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, размещено на сайте кабмина.
Проект подготовлен для исполнения решений, принятых на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 21 сентября 2017 года в Москве.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минтрансом России… проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба", — говорится в распоряжении.
Целью соглашения является создание благоприятных условий для российских компаний для реализации проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.
Соглашение подразумевает сотрудничество в восстановлении железнодорожных путей и их комплектующих, в инвестициях в оснащение железнодорожной отрасли, включающей железнодорожную инфраструктуру и специализированное путевое оборудование для исполнения работ. Кроме этого, стороны сотрудничают во внедрении систем железнодорожных сигналов, в реализации организационных исследований и развитии железных дорог, в подготовке и обучении специалистов в области железных дорог и других аспектах, связанных с железнодорожным транспортом.
Соглашение действует до 31 декабря 2028 года и может быть продлено по договоренности сторон.