МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве РФ и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики, распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, размещено на сайте кабмина.

Проект подготовлен для исполнения решений, принятых на заседании российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 21 сентября 2017 года в Москве.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минтрансом России… проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики Куба", — говорится в распоряжении.

Целью соглашения является создание благоприятных условий для российских компаний для реализации проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.

Как отмечается в справке к распоряжению, контракт на реализацию данного проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и союз железных дорог "Железные дороги Кубы". В тексте соглашения возможными источниками финансирования указываются банковские кредиты, предоставленные российскими банками, а также средства специального счета, через который производится оплата задолженности Кубы перед РФ.

Соглашение подразумевает сотрудничество в восстановлении железнодорожных путей и их комплектующих, в инвестициях в оснащение железнодорожной отрасли, включающей железнодорожную инфраструктуру и специализированное путевое оборудование для исполнения работ. Кроме этого, стороны сотрудничают во внедрении систем железнодорожных сигналов, в реализации организационных исследований и развитии железных дорог, в подготовке и обучении специалистов в области железных дорог и других аспектах, связанных с железнодорожным транспортом.

Соглашение действует до 31 декабря 2028 года и может быть продлено по договоренности сторон.