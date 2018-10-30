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В мире

В МИД Украины объяснили отказ от разрыва соглашения с РФ по Азовскому морю

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (340)
(обновлено: 02:02 30.10.2018)
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© AFP 2018 / Alexander KhudoteplyУкраинские военные на побережье Азовского моря. Архивное фотоУкраинские военные на побережье Азовского моря. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Украина не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, его разрыв грозит лишь возникновением нового территориального спора, заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Азовское побережье в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ранее депутат украинского парламента от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник призвал отменить это соглашение. Позже Зеркаль заявила, что Киев разрывать соглашение не будет.

"Когда мы продолжаем настаивать на том, что его (соглашение о совместном использовании Азовского моря) необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует", — сказала Зеркаль в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом она обвинила Россию в "нарушении права Украины как прибрежного государства".

"С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (от денонсации соглашения), мы можем получить новый территориальный спор с Россией относительно делимитации Азовского моря", — сказала Зеркаль.

Судно в Азовском море. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России подчеркивало, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
полковник русской армии
Да, надо с Украиной отнашения нормализовывать! Не годится это, между братскими народами такой раздрай! Все из-за Крыма началось! Эту проблему нужно как-то решать!
02:27
30.10.2018
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