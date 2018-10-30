ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп перед выборами 6 ноября проведет еще 11 митингов в поддержку кандидатов-республиканцев, сообщил журналистам на брифинге источник, знакомый с планами президента США.

По его словам, 31 октября Трамп будет вести предвыборную кампанию во Флориде, 1 ноября — в Миссури, 2 ноября — в Западной Виргинии и Индиане, 3 ноября — в Монтане и вновь во Флориде, 4 ноября — в Джорджии и Теннесси и, наконец, 5 ноября в Огайо, Индиане и Миссури.

Во всех штатах, где появится Трамп, идет упорная борьба на выборах в сенат. Так, во Флориде сенатор-демократ, экс-астронавт Билл Нельсон борется с уходящим губернатором-республиканцем Риком Скоттом, по опросам у Нельсона сохраняется преимущество. В Миссури сенатор-демократ Клэр Маккаскилл борется против генпрокурора штата Джоша Хоули, причем шансы обоих кандидатов оцениваются как равные.

При этом на карте поездок Трампа есть и остановки, продиктованные серьезными амбициями. Например, демократ Джо Манчин лидирует со значительным отрывом в Западной Виргинии, но Трамп надеется помочь его республиканскому оппоненту Патрику Морриси, опираясь на собственную популярность в штате. Трамп выиграл президентскую гонку в 2016 году у экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Западной Виргинии с отрывом в 38 процентных пунктов.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий. В сенате республиканцы сохраняют преимущество в 1 голос и намерены бороться за сохранение контроля. У республиканцев преимущество на выборах в сенат. Из 35 сенатских мест, которым предстоит переизбрание, лишь 8 заняты республиканцами, остальные — демократами. Таким образом, демократам надо как минимум не потерять ни одно из своих мест и выиграть не менее двух мест, занятых республиканцами.