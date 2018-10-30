Главком ВМС Украины: Россия за полгода остановила 481 судно

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что российские военные корабли с 25 апреля остановили для досмотра 481 украинское судно, из них 202 в Азовском море.

"С 25 апреля остановлен 481 корабль, и 202 в Азовском море… Я считаю, что это безосновательная остановка и допрос наших судов", — сказал Воронченко в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом он подчеркнул, что военные корабли имеют право досматривать судно, если есть основания считать, что оно занимается пиратством, работорговлей, несанкционированным вещанием или находится под флагом другого государства.

Воронченко также заявил, что украинский флот будет показывать свое присутствие в определенных районах. По его словам, в Азовском море находятся около 120 украинских кораблей и катеров, однако среди тех, что могут обслуживать суда, вооружение имеют только 36, а достаточное вооружение — лишь 24.

Командующий отметил также, что за последнюю неделю российские корабли не останавливали украинские суда, однако не исключил обострения ситуации в Черном море.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.